Schianto ad Alice Castello, conducente in ospedale

Incidente autonomo, poco prima di mezzanotte, ad Alice Castello. Un furgone è finito fuori strada riportando gravissimi danni sulla fiancata del lato guidatore.

Soccorsa dai Vigili del Fuoco del distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco di Santhià e dal mezzo del 118, la persona che si trovava al volante è stata estratta dalle lamiere e portata all'ospedale di Vercelli.

Successivamente, si procedeva alla messa in sicurezza della zona in cui si è verificato il sinistro.

Sono intervenuti anche i Carabinieri di Arborio per gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente.