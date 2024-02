The greatest showman: pura e semplice magia

Pura e semplice magia. Questo è ciò che è andato in scena sabato 3 Gennaio al Teatro Civico di Vercelli durante il Galà della danza organizzato da Gianni Paronuzzi, dove Freedom M.A.D. si è distinta ancora una volta lasciando il segno e il pubblico senza parole.

Tutto si può riassumere in 3 parole: Arte, Musica e Danza.

Sono queste le prerogative che rendono Freedom la scuola di spettacolo di Vercelli.

Innovazione, versatilità e professionalità sono le parole chiave di questa scuola che, ogni anno, si spinge ben oltre alle semplici lezioni di danza, portando i propri allievi a risultati eccellenti in competizioni, Spettacoli Teatrali e ammissioni in Accademie prestigiose. La dimostrazione di tutto questo è avvenuta proprio sul palco del Teatro Civico di Vercelli, con uno show che ha unito la diversità e la capacità di realizzare i propri sogni, dove ognuno è speciale e nessuno è uguale ad un altro.

Il 2024 é iniziato, senza alcun dubbio, nel migliore dei modi e ora con nuove Crew pronte a gareggiare, nuovi percorsi formativi e nuovi obbiettivi, il Centro Danza Professionale Freedom MAD può vantarsi di essere la scuola che forma i propri allievi per il futuro che loro stessi vogliono avere.

Non servono altre parole per spiegare il lavoro che la direttrice artistica Deborah Clemente e gli insegnanti, da lei scelti, svolgono ogni giorno.

Freedom é ciò che mostra, é ciò che va in scena perché, come dice il protagonista dello spettacolo P.T. Barnum (interpretato da Matteo Sala), “Nessuno ha mai fatto la differenza restando come gli altri”.