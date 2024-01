Pozzolo, le altre verità

Il Foglio di oggi.

Titolo: La verità di Pozzolo.

Catenaccio: “Mi scaricano per difendere Delmastro, che non era certo a Canicattì”. Parla il deputato.

L'articolo non è un'intervista. Pozzolo non racconta, nel dettaglio, cosa successe a Rosazza.

Però dice di appellarsi alla verità processuale che emergerà “E combacerà con la mia, con i fatti di quella notte. Posso perdere molto, ma non accetterò mai di affermare qualcosa che non è la verità”.

A Vercelli sono in tanti a credergli, a credere che non sia stato lui a sparare. Basta andare a prendere un caffè con lui, Vedere la gente che lo ferma, lo abbraccia.

E l'ex parlamentare della Lega, oggi Piemonte al Centro, Paolo Tiramani, stamattina c'è andato duro con un post su facebook.

Ha scritto: Se le affermazioni di Emanuele Pozzolo sono vere e non sono distorte a livello giornalistico si profila la strada delle dimissioni per il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro.

l'Italia non è un far west, ognuno si assuma le proprie responsabilità senza scaricare la colpa su terzi.

Perché difendere un terzo?

Che cosa sa di così importante per tutelarlo a discapito di un parlamentare?