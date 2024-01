Comune, Pozzolo lascia l'incarico di consulente per l'Ambiente

Emanuele Pozzolo ha lasciato l'incarico di consulente volontario del sindaco Andrea Corsaro in materia di Ambiente, Verde e Decoro urbano. In una lettera protocollata l'8 gennaio il parlamentare, al centro della bufera dopo che uno sparo partito dalla sua pistola ha ferito il genero del caposcorta del sottosegretario Andrea Delmastro, ha comunicato le dimissioni (accolte dal sindaco) dall'incarico assunto lo scorso luglio.

Subito dopo la notizia dello sparo di Capodanno, il Pd vercellese aveva presentato un ordine del giorno sul tema dei rapporti ancora in essere tra il Comune di Vercelli e Pozzolo, chiedendo che il sindaco gli revocasse ogni eventuale incarico. Un documento che, discusso in Consiglio, doveva anche essere l'occasione per ascoltare la voce del centro destra vercellese, finora molto silenzioso, sulla vicenda.

La lettera di dimissioni chiude, almeno formalmente, la questione.