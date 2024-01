Trino: incidente alla rotonda per Camino

Incidente, nella tarda serata di lunedì 8 gennaio, a Trino, all'altezza della rotonda sulla 31bis in direzione Camino.

Il sinistro, avvenuto in moto autonomo intorno alle 23, ha coinvolto un'auto sulla quale viaggiavano due persone: la squadra dei Vigili del Fuoco volontari di Trino, del Comando provinciale di Vercelli, è intervenuta per la messa in sicurezza della vettura.

All'arrivo dei Vigili del Fuoco le due persone coinvolte, uscite autonomamente dal mezzo, erano già in cura da parte dei sanitari del 118. Presenti sul posto anche i Carabinieri di Stroppiana per gli accertamenti relativi all'accaduto.