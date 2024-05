Incidente con tre mezzi coinvolti, nel pomeriggio di mercoledì 8 maggio, poco dopo le 16,50 a Serravalle Sesia sulla sp 299 della Valsesia. Cause e dinamica del sinistro sono in fase di accertamento: per i soccorsi sono stati coinvolti una squadra dei Vigili del Fuoco di Varallo, che si è occupata della messa in sicurezza dei mezzi e due ambulanze che hanno offerto assistenza sanitaria alle persone coinvolte. Sul posto anche i Carabinieri di Borgosesia, per gli accertamenti di rito.