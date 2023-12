Coverfop: partono i primi corsi gratuiti del progetto G.O.L 2024

Prosegue la collaborazione della rete che partecipa programma “G.O.L.” (Garanzia Occupabilità Lavoratori), che vede Coverfop come partner della formazione ed il centro per impiego in qualità di coordinatore delle attività. Il progetto è già attivo da mesi e ha visto -nell’anno formativo 2022-2023- lo svolgimento di corsi di Informatica, di Operatore paghe e contributi, di Tecnico di pulizie in strutture multiservizi e di Manutentore del verde nella sede di Vercelli.

Per il prossimo anno, l’offerta formativa di Co.Ver.Fo.P. prevede alcune riconferme ed altrettante novità sotto il profilo dell’erogazione didattica.

Sono infatti previsti, per il 2024, i seguenti corsi: “Social Media Manager” (120 ore); “Tecniche di sartoria artigianale” (150 ore); “Elementi di informatica base” (100 ore); “Elementi di impiantistica elettrica” (150 ore); “Operatore paghe e contributi” (600 ore con stage); “Assistente familiare” (200 ore con stage); “Addetto impianti elettrici civili” (500 ore con stage). I corsi in partenza a gennaio sono quelli di Informatica, Paghe e contributi e Assistente familiare. I corsi sono gratuiti e destinati non solo ai disoccupati, ma anche agli occupati con soglia di reddito inferiore a 8.174 euro annui per lavoro dipendente.

Per tutti i corsi in programma, di norma, le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì, in fascia oraria sia mattutina che pomeridiana.

Al termine di ogni corso, verrà rilasciato un attestato agli studenti che, dopo aver frequentato almeno i 2/3 delle ore totali, risultino meritevoli alla prova d’esame.

I corsi si connotano come occasioni formative finalizzate a fornire agli allievi non solo competenze specifiche legate alla professione di indirizzo, ma anche le cosiddette “soft skills” (legate alle dinamiche relazionali, al curriculum, al colloquio di lavoro, al proprio progetto professionale e personale), oggi più che mai indispensabili per essere competitivi e qualificati.

Lo stage, che si svolgerà presso aziende del vercellese, costituisce il valore aggiunto dei percorsi G.O.L. per una riqualificazione d’eccellenza. Un’ulteriore prova di come la formazione offerta da Co.Ver.Fo.P. sia fortemente legata al territorio, con proposte didattiche sempre in linea con le esigenze del mercato del lavoro.

L’avvio dei corsi è subordinato al raggiungimento del valore minimo di allievi previsto dalle normative regionali e potranno svolgersi nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2024.

Chi desidera iscriversi, può recarsi presso la segreteria di CO.VER.FO.P., in piazza C. Battisti 9 a Vercelli, portando carta di identità, codice fiscale e titolo di studio.

Chi non avesse a disposizione il titolo di studio, potrà fare un’autocertificazione compilando l’apposito modulo fornito dalla segreteria.

Ai candidati extracomunitari verrà inoltre richiesto il permesso di soggiorno.

Per ulteriori informazioni, è possibile chiamare il numero 0161 502006, oppure scrivere una mail a info@coverfop.it