Cigliano: Aspettando il Natale

Aspettando il Natale a Cigliano, evento in programma domenica prossima che coinvolge Pro Loco, Vapc, Sogni Scalzi, Gruppo Alpini, Oratorio di Cigliano, Vita Tre e Circolo Ronchi.

Un progetto ricco di appuntamenti come ci spiega il presidente della Pro Loco Enzo Autino: "L’iniziativa è realizzata in collaborazione con altre associazioni ciglianesi. Quest’anno sarà speciale, prepareremo il Villaggio di Babbo Natale sotto l’Ala. Sarà una novità e un modo per socializzare in prossimità delle feste natalizie. In piazza Don Evasio Ferraris si potranno trovare le bancarelle del mercatino, la casetta di Babbo Natale e l’albero da addobbare".

"Inoltre -prosegue Enzo Autino- durante l’intera giornata interverrà il gruppo musicale “Mi e Me Amis”. Non solo, poiché l’associazione Sogni Scalzi propone l’albero degli artisti e per il pranzo distribuiremo Polenta e salsiccetta integrati da fasoi e previat approntati dal Circolo dei Ronchi. Nel pomeriggio Cioccolata calda, zabaione e Vin Brulè, insieme al Gruppo Alpini. Speriamo in una numerosa partecipazione di pubblico per trascorrere insieme un sereno festeggiamento pre-natalizio."

Presso la SOMS il 21 dicembre pranzo over 65, quindi il 22 dicembre visita di Babbo Natale al micronido, scuole e Rsa. Da sottolineare, presso la Chiesa Parrocchiale, il concerto d’organo e l’esposizione di copie dei tondi “perduti” del Vasari.