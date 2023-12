StudioDieci, in mostra le opere di due pittrici ucraine

“Dalle tenebre alla luce”, è il titolo della mostra promossa dalla Comunità di Sant'Egidio che viene inaugurata giovedì 14 dicembre alle 18:30 alla city gallery Studio Dieci, in piazzetta Pugliese Levi 9. Saranno in esposizione dipinti delle pittrici ucraine Iryna Kryvtsova e Kateryna Budko, entrambe residenti a Vercelli e ospitate dalla Comunità di Sant’Egidio, dopo essere fuggite dal loro paese nel 2022 all'indomani dello scoppio della guerra. Le opere esposte, dipinte in quest’ultimo anno e mezzo di “esilio”, esprimono la volontà delle due artiste di riscattare l’oscurità soffocante della guerra con la luminosa bellezza del colore: dolci paesaggi assolati e la prorompente vitalità della natura sono i soggetti principali in mostra. In occasione delle festività natalizie, saranno in vendita anche piccole stampe e biglietti dipinti a mano dalle artiste.

La mostra resterà aperta da venerdì 15 a domenica 17 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30.

Iryna Kryvtsova ha oltre trent'anni di esperienza nel campo della pittura a olio, acquerelli e grafica; dopo essersi laureata presso l'Accademia di Design e Arti di Kharkiv (Ucraina) ,ha esposto le sue opere dal 2000 al 2020 all'interno di mostre nel suo paese, in Spagna, negli Stati Uniti e in Cina. Ha lavorato presso il Kharkiv College of Textiles and Design, e in uno studio privato per la formazione artistica di bambini e adolescenti.

Kateryna Budko, è nata nel 1992. Docente di disegno e storia dell’arte in un istituto d’istruzione superiore del suo paese, ha dovuto affrontare fin dall’adolescenza gravi problemi di salute e, a causa della guerra, è fuggita dall’Ucraina orientale per l’impossibilità di sottoporsi a dialisi negli ospedali della sua regione . Grazie all’ospitalità della Comunità di Sant’Egidio, oggi è in cura presso l’ospedale Sant’Andrea di Vercelli e trova nell’espressione artistica un’ancora di salvezza e un vero ristoro dell’anima.

L'Ucraina ha bisogno di pace. E la solidarietà è uno dei volti della pace anche - e soprattutto - quando attorno tutto parla di guerra. Migliaia di ucraini in fuga sono stati accolti dalla Comunità in Italia e in altri paesi europei, in questo tempo così drammatico. Un notevole impegno viene profuso anche per sostenere i profughi interni al paese : la vicinanza costante alla popolazione ucraina ha permesso a Sant’Egidio di avere un quadro articolato delle sofferenze e della condizione della società ucraina, in modo particolare dei più vulnerabili. La presenza delle Comunità di Sant’Egidio ucraine che, pur condividendo le sofferenze, le paure, i disagi di tutta la popolazione, non hanno rinunciato ad esercitare coraggiosamente l'arte della solidarietà, ha permesso di realizzare una notevole rete di aiuti umanitari, distribuirli sul territorio anche nelle zone più colpite dai combattimenti.

Dal mese di febbraio 2022, la Comunità ha inviato in Ucraina 1018,5 tonnellate di aiuti umanitari per un valore complessivo di 14,8 milioni di euro. Sono stati aperti 4 Centri di distribuzione di aiuti umanitari a rifugiati interni, a Leopoli, a Ivano Frankivsk e in due quartieri di Kiev.

La bellezza della solidarietà si intreccia dunque con la magia dell’arte, nell’evento natalizio proposto da Sant’Egidio allo Studio Dieci.