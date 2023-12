Sabato 16 dicembre: open day per tutti i gusti all’istituto superiore “Lagrangia”

Il primo appuntamento dell’a.s. 2023/2024 con l’Istituto aperto per ogni indirizzo sarà sabato 16 dicembre.

La mattinata sarà dedicata agli indirizzi di C.so Italia: Liceo Linguistico e delle Scienze Umane, dalle 9 alle 12, Liceo Artistico e Musicale dalle 9.30 alle 12.30. L’accoglienza da parte del Dirigente scolastico il dott. Giuseppe Graziano, avverrà in Aula Magna, con ingesso da c.so Italia 48, alla presenza di insegnanti e studenti di ciascun indirizzo.

Il pomeriggio sarà dedicato alla sede di Via Duomo: Liceo Classico e Liceo Economico Sociale apriranno le loro porte dalle 14.00 alle 17.00. Anche per loro, accoglienza in Aula Magna con ingresso da via Carducci.

Per tutti i futuri alunni interessati e per le loro famiglie sono previste la visita ai locali scolastici e attività di laboratorio nelle materie caratterizzanti, insomma una full immersion nel clima del polo vercellese di formazione umanistica e artistica.