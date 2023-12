Il Babbo Natale dei record illumina le torri della centrale di Leri

Il Babbo Natale più grande del mondo splende, dal pomeriggio dell'8 dicembre, sulle torri di raffreddamento della centrale termoelettrica di Leri Cavour.

Dopo lo straordinario successo ottenuto nel dcembre 2021 con la prima opera di illuminazione artistica in assoluto raffigurante Cavour, Viotti, Ferraris e Tesla l’Associazione L.E.R.I. Cavour Odv, in collaborazione con Enel Green Power, Galileo Ferraris Srl e il Comune di Trino, dall’ 8 dicembre 2023 all’ 8 gennaio 2024, presenta un nuovo progetto di illuminazione architetturale, trasformando le torri in grandi installazioni artistiche.

«“Il Babbo Natale più grande del Mondo” - spiegano da L.E.R.I - è un grande evento che rende ancora una volta le due torri un grande faro che si accende sull’intero territorio vercellese e per il quale sono stati ottenuti un enorme successo di pubblico e un grande riscontro mediatico. La scelta del tema strettamente natalizio è stata dettata dalla volontà di donare un po' di leggerezza in un periodo così cupo sia a livello nazionale che a livello internazionale».

L’accensione è prevista per le 18 di venerdì 8 dicembre. Partner del progetto sono il Comune di Trino, Enel Green Power, Galileo Ferraris Srl - Enel. L'ideazione artistica di L.E.R.I e il progetto grafico di Roberto Amadè. Proietta srl si occuperà della parte tecnica.