Il Natale di Grotta di Babbo Natale dal lago Maggiore al villaggio dei Twergi

In tutti i week end e festivi fino al 26 dicembre (8-9-10-16-17-23 e 26 dicembre 2023), si potrà visitare la famosa Grotta di Babbo Natale di Ornavasso (Verbania), un percorso natalizio in natura nel cuore della montagna, con l'incontro con Babbo Natale e la stampa della foto di famiglia in omaggio. Per raggiungere la Grotta si possono utilizzare i trenini turistici in partenza dal centro di Ornavasso (dove si trovano i posteggi gratuiti) e poi proseguire a piedi per circa 600 metri lungo il Sentiero dei Twergi, tra installazioni, alberi parlanti, la fabbrica dei giocattoli, il ritiro del diploma di bravo bambino e brava bambina, attività di lavorazione della lana e del latte e il cantastorie di Natale. E' disponibile anche un punto ristoro, con i prodotti tipici della montagna, la degustazione del Glögi, la bevanda originale di Babbo Natale, un "vin brulè" analcolico a base di frutti di bosco, importato direttamente dalla Lapponia e introvabile in Italia.

Tra le novità di quest'anno anche uno spettacolo natalizio di sand-art, l'arte di disegnare con la luce, con repliche alle ore 11:00, 14:00 e 15:30 presso il Santuario della Madonna della Guardia di Ornavasso, all'arrivo dei trenini. Lo spettacolo è già compreso nel biglietto full Grotta di Babbo Natale, oppure si può acquistare sul posto il biglietto ridotto per lo spettacolo (euro 8,00). Per visitare la Grotta e incontrare Babbo Natale è invece vivamente consigliata la prenotazione on line sul sito www.grottadibabbonatale.it - così da scegliere l'orario dell'ingresso. Per i biglietti sul posto la biglietteria è invece aperta dalle 9:30 alle 15:00 (ultime partenze per la Grotta).

Con il biglietto Grotta è compreso anche l'ingresso gratuito al Palazzo dei Giochi di Stresa, sul Lago Maggiore, a 15 minuti da Ornavasso, con oltre 100 giochi in legno, renne ed unicorni meccanici da cavalcare, il pianoforte da suonare con i piedi, i Pin-art giganti (novità assoluta per l'Italia) ed un'area per i più piccoli. Tutte le aree sono coperte e riscaldate. Se non avete il biglietto Grotta e volete giocare nel Palazzo dei Giochi potete farlo quando volete, in tutti i week end e festivi fino al 26 dicembre (8-9-10-16-17-23 e 26 dicembre 2023), con acquisto del biglietto per il Palazzo dei Giochi direttamente sul posto - senza necessità di prenotazione - presso il Convention Centre di Stresa (Piazzale Europa 3 - Stresa) ad euro 8,00 per i bambini e 4,00 per gli adulti. La biglietteria è aperta dalle 9:30 alle 15:30 (ultimi ingressi), mentre il Palazzo chiude alle ore 17:30. Sempre a Stresa potete assistere anche al nuovo Family Show di Natale "Tic-tac: quanti giorni a Natale", il musical per tutta la famiglia, con repliche alle ore 11:30 - 14:30 e 16:00 presso il Ninfeo dei Continenti, a 400 metri dal Palazzo dei Giochi. Il biglietto per il Musical, già compreso nel biglietto Natale di Stresa, si può acquistare anche a parte, direttamente sul posto - non serve prenotare l'orario - presso la biglietteria del Palazzo dei Giochi in Piazzale Europa 3 a Stresa.

Una formula flessibile pensata per le famiglie, che possono così scegliere se vivere l'esperienza completa o scegliere singole attività.

Se infatti volete partecipare a tutte le attività di Stresa e incontrare anche Babbo Natale in riva al Lago Maggiore vi consigliamo di prenotare on line il biglietto completo "Natale di Stresa", scegliendo l'orario dell'incontro con Babbo Natale, sul sito www.grottadibabbonatale.it: il biglietto Natale di Stresa comprende infatti l'ingresso al Palazzo dei Giochi, il Musical e l'incontro con Babbo Natale nel suo studio, presso il Ninfeo dei Continenti di Stresa, a 400 metri dal Palazzo dei Giochi, con stampa foto di famiglia in omaggio. A Stresa anche mercatini, giostre di Natale e trenini di collegamento tra le varie aree degli eventi. Una formula all'insegna della flessibilità che piacerà molto alle famiglie.

Tra gli eventi di Grotta di Babbo Natale anche Tram Express a Milano, il viaggio sul tram storico, con partenza dal celebre negozio FAO Schwarz di Milano, il negozio di giocattoli più famoso al mondo: questo evento è ormai sold-out ma partecipando a uno qualsiasi degli eventi di Grotta di Babbo Natale riceverete anche un buono sconto di 10,00 euro per i vostri acquisti natalizi a FAO Schwarz di Milano oppure in tutti i negozi Toys Center in Italia, valido anche per gli acquisti on line.

Per ulteriori informazioni potete visitare il sito www.grottadibabbonatale.it - info@grottadibabbonatale.it - tel. 0323 497349 - Whats App 3480120346