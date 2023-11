Al circolino dell'Isola "Sulle orme di Eusebio. Figure della Chiesa vercellese del primo Novecento" di Flavio Quaranta

Continua la rassegna di presentazioni organizzata da Publycom, riproponendo il libro "Sulle orme di Eusebio. Figure della Chiesa vercellese del primo Novecento" scritto da Flavio Quaranta e pubblicato da Publycom Editore nel 2021. L'evento si terrà il 17 novembre alle ore 18:00 presso il Circolino Isola in Via Trieste 2 a Vercelli e sarà l’occasione per ripresentare ufficialmente una pubblicazione risalente al periodo pandemico, offrendo un’occasione (ancora mai avvenuta) di incontro tra l’autore e il pubblico.

La serata avrà inizio con una breve introduzione a cura di Franco Ricciardiello. Flavio Quaranta, l'autore del libro, presenterà il suo lavoro, affiancato da Rita Mattiuz, titolare di Publycom Editore. La presentazione sarà arricchita da supporto visivo tramite slide per offrire una visione approfondita delle figure della Chiesa vercellese del primo Novecento. Al termine, tramite il servizio bar del Circolo, sarà possibile consumare un aperitivo – per l’occasione con un’offerta più ampia rispetto a quella proposta su base quotidiana.

L'autore, Flavio Quaranta, laureato in Scienze Politiche e Lettere Moderne all'Università degli Studi di Torino, è noto per le sue numerose ricerche e pubblicazioni dedicate alla storia del nostro Stato sociale e della Chiesa vercellese tra Otto e Novecento. L'Anno Eusebiano, proclamato nel 2021 da mons. Marco Arnolfo – che ha curato anche l’introduzione del volume - in ricordo dei 1650 anni dalla morte del primo vescovo di Vercelli, ha offerto a Flavio Quaranta l'opportunità di esplorare la storia della Chiesa locale. Il libro presenta i profili dei vari arcivescovi che si sono succeduti sulla cattedra di sant'Eusebio nel corso del Novecento, mettendo in evidenza i tratti salienti del loro ministero episcopale. Le pagine del libro raccontano la storia di uomini e donne della Chiesa vercellese che hanno diffuso e tradotto il Vangelo alla luce della modernità, seguendo l'esempio di sant'Eusebio. Tra le figure presentate nel volume ci sono don Lorenzo Rossi, mons. Pietro Pisani, mons. Antonio Garione, don Fedele Giraudi, suore come Alfonsa Clerici ed Enrichetta Alfieri, laici impegnati come Federico Arborio Mella e il ricordo personale di tre sacerdoti molto amati dai vercellesi: padre Diego Pavarino, mons. Pietro Varese e don Sergio Vercelli. Il libro offre anche un suggestivo pensiero dedicato a padre Enrico Masseroni, che ha traghettato la Chiesa vercellese nel terzo millennio.

Il libro non è solo destinato a chi desidera conoscere il movimento cattolico vercellese del secolo scorso, ma a tutti coloro che amano la storia della città in senso più ampio, vista la pluralità delle relazioni intessute, oggi come allora, sull'arte dell'incontro. Scritto con uno stile giornalistico, arricchito da una rara documentazione fotografica, da una bibliografia minima e da un indispensabile indice dei nomi, il volume è disponibile in tutte le librerie cittadine e acquistabile online. È inoltre possibile acquistare il libro presso la sede del "Corriere eusebiano" in via Guala Bicheri n. 8 a Vercelli.