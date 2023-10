Iss Lancia, parte il progetto per il doppio diploma: italiano e Usa

Conseguire il doppio diploma, americano e italiano: al via il progetto iYes che offre questa possibilità agli studenti delle scuole superiori del vercellese. A fare da scuola polo dell’iniziativa è l’istituto Lancia di Borgosesia aderendo alla proposta dei promotori per l’Italia, il gruppo Spaggiari di Parma, leader in Europa per i servizi di digitalizzazione nelle scuole).

La scuola superiore (high school) americana con cui si potrà conseguire il diploma a distanza sarà invece la The Brook Hill Academy di Los Angeles. Tra i partner anche Banca Intesa San Paolo per l’eventuale rateizzazione dei costi. Il percorso formativo permetterà agli studenti di conseguire un diploma americano online in parallelo al percorso scolastico in Italia. Il percorso potrà essere svolto in modo flessibile, adattandosi alle esigenze e scelte del singolo studente il quale potrà prevedere di dedicare alle lezioni un minimo di un paio d’ore a settimana oppure più ore riducendo di conseguenza i tempi di svolgimento.

Cinque i moduli da superare suddivisi tra letteratura angloamericana, storia e sistema politico-economico con test in itinere e finale per attestarne il superamento. In aggiunta ai moduli obbligatori l’iscrizione offrirà agli studenti la possibilità di scegliere tra cinque corsi online di approfondimento di competenze in diretta web, ciascuno da 10 ore, suddivisi in tre aree tematiche: carriera (supporto e preparazione riguardo carriera professionale e di studi), abilità (imprenditorialità, startup e innovazione, fashion design, pubblicità), passioni (progettazione di app, produzione audio/video, progettazione giochi 3D). Extra e facoltative le possibilità di effettuare un’esperienza internazionale a New York (landing camp) all’inizio del percorso e un soggiorno a Los Angeles alla conclusione del percorso per la cerimonia ufficiale di consegna dei diplomi alla Brook Hill Academy.

Quali sono i vantaggi di un doppio diploma americano-italiano? Certamente il potenziamento di competenze, a partire da quelle linguistiche (lo studente studierà, penserà e comunicherà in inglese) e digitali (e-learning) per arrivare a quelle sociali e civiche e di consapevolezza ed espressione culturale (approccio diretto con la cultura e il sistema educativo USA) che non a caso rientrano tra le competenze chiave stabilite a livello europeo per l’apprendimento permanente. Lo studente avrà inoltre l’opportunità di rapportarsi con uno studio flessibile e responsabilizzante che lo porta a organizzare i propri impegni in base a scadenze e a ottimizzare il tempo per raggiungere uno studio efficace e produttivo. Non secondari, poi, i vantaggi sia nel caso lo studente dopo la maturità si rivolga al mondo del lavoro, dove il diploma americano è inevitabilmente requisito di punta in un curriculum, sia nel caso lo studente voglia proseguire gli studi a livello universitario, in particolare se volesse iscriversi a una università oltreoceano.

L’incontro ufficiale di presentazione di iYes si svolgerà venerdì 10 novembre alle 15.30 all’istituto tecnico Lirelli di Borgosesia, il plesso dell’istituto Lancia che si trova a Cascine Agnona. Vi sarà, inoltre, la possibilità di partecipare on line, rivolta soprattutto alle scuole più distanti (link Meet https://meet.google.com/coe-nrpt-gpm). Durante la riunione saranno spiegati e approfonditi, direttamente dal referente del progetto per Spaggiari, dott. Massimo Perruccio, tutti gli aspetti e le condizioni per accedere all'iniziativa. Successivamente le scuole interessate potranno aderire alla rete che sarà costituita. Per informazioni: prof. Giordano Giacobino ggiacobino@iis-lancia.edu.it o telefonicamente tramite il centralino del plesso 0163 200127. Potranno partecipare a questa prima riunione di coordinamento e formazione i dirigenti scolastici o loro delegati, i referenti dell’area linguistica o di altre commissioni e le funzioni strumentali interne alle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Vercelli e della rete Fibra 4.0. E’ possibile comunicare la propria adesione compilando il modulo al link: https://forms.gle/FFqFTdTkPYDxTuzw5.