Halloween Party con la Pro loco Vettignè. Santhià si prepara alla notte più spaventosa dell'anno con l'attesissimo evento serale di Halloween organizzato dalla Pro loco Vettignè allo spazio eventi di Santhià.

Halloween Party promette una serata emozionante e ricca di divertimento per tutta la comunità. L'appuntamento è per il 31 ottobre allo "Spazio Eventi", in via Monte Bianco 24: dalle 23 ingresso "nel regno degli spiriti" con una serata di Halloween imperdibile, arricchita da un incredibile DJ set che farà ballare le anime più intrepide.

La vera protagonista della serata sarà la maschera migliore! «Venite travestiti con il vostro costume più inquietante e creativo - dicono gli organizzatori - potrete essere incantevoli creature oscure o spaventosi esseri soprannaturali. La maschera più impressionante riceverà un regalo speciale. Non resta che prepararsi per immergersi completamente nell'atmosfera di Halloween e divertirsi insieme».