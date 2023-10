Alicese/Orizzonti, colpo a sorpresa. LG Trino, vittoria e rimonta

ECCELLENZA

ALICESE/ORIZZONTI – BORGOMANERO 2-0

Colpo a sorpresa dell’Alicese/Orizzonti che fa di un sol boccone il temuto Borgomanero. Digerita la sconfitta della scorsa settimana, l’undici di Mellano passa dopo un quarto d’ora grazie al rigore realizzato da Schettino. La partita si accende nel 2^ tempo quando gli ospiti costringono Mastrorillo ad un intervento impegnativo quanto determinante. Poi Castineira mette tutti d’accordo con la rete della sicurezza. Prossimo turno in trasferta con il Verbania.

Alicese/Orizzonti: Mastrorillo, Mancuso (dal 61’ Edailili) Schettino, Ramundo Pelle Yon (dal 61’ Cavalli) Diadoro Moussaif Capodaglio (dal 46’ Peric) Grosso (dal 77’ Lofrano) Castineira (dall’88’ Garcia). A disp: Malune, Angeli, Piccirilli, Eusebione. All. Mellano.

Marcatori: al 15’ rigore Schettino (A/O), al 79’ Castineira (A/O)

PROMOZIONE

Vittoria in rimonta per il Trino che grazie ai 3 punti conquista la vetta della classifica. Il Casale, iscritto alla Promozione, dopo le vicissitudini estive, parte di slancio e dopo appena 3 minuti è in vantaggio. Euforia effimera, al 15’ Passannante pareggia e dà il via alla goleada trinese. I padroni di casa possono solo limitare il passivo, senza impensierire la squadra dell’allenatore Ugo Yon. Prossimo turno in casa con il Cameri.

LG Trino: Cerruti, Boccalatte Bytyci, Meo Defilippi Pane Buscaglia (dal 63’ Autiero), Passannante (dall’82’ Agostini) Birolo Vergnasco (dall’87’ Pasini) Brugnera (dal 64’ Baggio) Micillo. A disp: Civiero, Osenga, Maino, Gambra, Bertolone. All. Yon.

Marcatori: al 3’ e al 61’ Margaglio (CA), al 15’ Passannante, al 30’Birolo (L), al 44’ Vergnasco (L), al 56’ Dondi autorete (L)

1^ CATEGORIA

La Virtus Vercelli sfrutta il turno casalingo con il fanalino di coda Vigliano e conquista tre punti preziosissimi. La gara prende una precisa fisionomia dopo 20 minuti, quando Ait Bel Hadi porta in vantaggio i gialloneri, il raddoppio arriva grazie al bomber Petasecca. Gli ospiti reagiscono, accorciano le distanze, ma è un fuoco di paglia, Gulin mette al sicuro il risultato.

Virtus Vercelli: Cairola, Arlone Kane, Torrau (dal 46’ Napolitano) Battaglia Corradino, Rossi (dal 60’ Bracco) Bellinghieri Petasecca (dal 70’ Gregoraci) Gulin (dal 70’ Galuppo). A disp: Paiola, Valente, Marutti, Arnone. All. Ombergozzi.

Marcatori: al 21’ Ait Bel Hadi (VV), al 28’ Petasecca (VV), al 57’ Bredariol (VI), al 63’ Gulin (VV)

ALTRI RISULTATI

LIVORNO/BIANZE’ – VALLE CERVO 1-1

PONDERANO – CIGLIANO 2-0

SANTHIA’ – BAIO LA SERRA 2-3