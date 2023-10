“Ciak si…gita!”. Un successo per l’I.I.S. “Lagrangia”

Grande soddisfazione per l’IIS “Lagrangia” di Vercelli, alla rassegna “Film Festival per la scuola”: si è aggiudicata ben due premi: miglior attrice e miglior cortometraggio film festival edizione 2023.

La premiazione è avvenuta il 29 settembre 2023 a Napoli nella cornice del Teatro Plaza al Vomero, alla presenza di numerosi attori che hanno premiato i cortometraggi realizzati dalle scuole e valutati da una giuria internazionale composta da attori, sceneggiatori e dal presidente di giuria del film festival di Francoforte.

Grande soddisfazione anche per le insegnanti, Elisabetta Acide (referente del progetto), Alessandra Pessano e Gianna Buffa, docenti di materie letterarie e classiche che hanno curato nei minimi dettagli il progetto didattico che ha coinvolto due classi del Liceo Classico dell’Istituto (II A e AB), sotto l’egida del Dirigente scolastico, il dott. Giuseppe Graziano, che, da sempre attento agli studenti, sostiene l’iniziativa con entusiasmo e si adopera affinché la scuola promuova esperienze positive e concrete, utili per il futuro dei ragazzi.

Il premio è giunto a sorpresa, ma ha dato il giusto riconoscimento al grande impegno di una scuola che, attraverso il progetto “Ciak si…gita!” si propone, ormai da anni, di coniugare cultura, cinema, viaggio e partecipazione degli studenti. Le classi, con la sicura guida dei docenti, hanno elaborato una sceneggiatura sul tema del dramma della guerra “oggi come allora” a partire dal testo della tragedia di Euripide “Le Troiane”.

Le classi hanno partecipato alla realizzazione del cortometraggio nella Regione Campania, nella splendida cornice del parco archeologico di Paestum, dove gli studenti hanno elaborato e messo in scena la sceneggiatura, frutto del loro lavoro ed impegno annuale.

Il progetto “Ciak si…gita!” si inserisce nelle attività di Educazione civica, nella logica trasversale dell’interdisciplinarità, grazie a cui gli studenti acquisiscono, studiando, competenze civiche e sociali, riflettendo in modo coordinato sull’importanza del vivere con gli altri in modo democratico e fondato sui valori costituzionali.

“Ciak, si...gita!” è il progetto di Promomed che si pone l'obiettivo di far conoscere il territorio attraverso le locations cinematografiche di film di interesse storico e d’intrattenimento, proponendo agli studenti l’opportunità di rendersi protagonisti di un’esperienza unica ed originale: la ripresa di un cortometraggio.

Grazie alla competenza del registra Gianni Petrizzo, con una lunga esperienza nel campo del cinema internazionale, del lavoro organizzativo di Promomed con Francesco Cairone, dell’impegno dei docenti e degli studenti, il cinema “entra a scuola” e porta gli studenti ad apprendere e sperimentare, durante il viaggio di istruzione, nuove competenze, un nuovo modo di stare insieme, nuovi apprendimenti.

Il cinema, in particolare, possiede grandi potenzialità comunicative ed è particolarmente adatto a veicolare informazioni e messaggi ad un pubblico giovanile: il film diverte e appassiona, intrattiene e coinvolge, conservando sempre una forte valenza culturale.

In quest’ottica l’esperienza della realizzazione di un cortometraggio è risultata utile per comprendere il linguaggio cinematografico le dinamiche della comunicazione, attraverso i diversi codici espressivi di cui esso si serve. Anche in questo la scuola ha “puntato” sull’esperienza che la realizzazione di un cortometraggio, guidato da equipe di professionisti può offrire.