Festa dello Sport: XX edizione nel segno di Miki Biasion

Edizione numero venti della Festa dello Sport di Santhià che ha registrato grande successo. Venerdì, in occasione dell'apertura, l’interno dello Spazio Eventi e via Monte Bianco si sono trasformati in una grande esposizione auto, tutte Lancia Delta, alcune dal valore inestimabile. All’esterno si è potuta ammirare una rassegna di Lancia Delta Integrale stradali, in tutte le serie, alcune delle quali “replica” con la livrea da gara. Diverse di queste auto sono tuttora possedute dai meccanici che ai tempi seguivano Miki nelle gare. All’interno era presente una Delta Integrale 8 valvole gruppo A, ufficiale Martini racing, con la quale Miki Biasion ha corso alcune delle gare del campionato mondiale 1988. In esposizione anche la numero 4 di una serie speciale di 8 esemplari (più il suo!) della Lancia Delta Evoluzione. Realizzati da Biasion in accordo con la Martini&Rossi e profondamente aggiornati nella meccanica e nelle doti di comfort.

Protagonista della serata Miki Biasion il pilota due volte campione del mondo di Rally In una serata introdotta da Claudio Pastoris e magistralmente condotta da Massimo Gioggia è stato possibile ripercorrere tutte le tappe della carriera di Biasion, in un Polivalente strapieno di curiosi e appassionati.

Sabato pomeriggio lo Sport ha invece invaso il centro città con gli stand di numerose associazioni sportive santhiatesi, e non. «Un ringraziamento particolare - dicono da Comune - va proprio alle associazioni che nonostante il tempo incerto si sono adoperate per allestire dei veri e propri campi da gioco e tappeti da gara».

Novità di quest'anno: il passaporto dello sportivo. Una scheda da far vidimare agli stand, per tutti gli sport provati all'interno della manifestazione. «Abbiamo voluto provare una formula nuova per questa 20° edizione - commenta il vicesindaco Mattia Beccaro - portando innanzitutto tutto in centro la manifestazione e stimolando la curiosità verso tutti gli sport tramite la raccolta timbri del passaporto».