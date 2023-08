«Vivrai in ogni sorriso di chi ti ha voluto bene»: lutto per Alessandra Vigna

Lutto in città per la scomparsa di Alessandra Vigna: aveva 48 anni ed era un volto noto nel mondo del commercio e della cultura.

Appassionata di comunicazione, di eventi e di moda, aveva avuto per diversi anni un negozio fashion in via San Paolo. Ma il suo nome era legato soprattutto al Jazz:Re:Found, manifestazione nata a Vercelli per iniziativa di Denis Longhi e di un gruppo di organizzatori, tra i quali appunto Vigna, e poi esportata in diverse zone del Piemonte, prima nel capoluogo e attualmente nel vicino Monferrato.

Moltissimi gli amici che stanno ricordando la donna sui social, sia a Vercelli, la sua città, che nel Monferrato. Tra i tanti anche il sindaco di Casale, Federico Riboldi: «Ci mancherai e vivrai in ogni sorriso della marea che ti ha voluto bene. Eri intelligente, profonda, bella, ricca di ideali e speranze», ha scritto sui suoi profili.

Malata da tempo, le condizioni della donna si erano molto aggravate negli ultimi giorni, fino al tragico epilogo.