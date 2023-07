Boomdabash sold out: esauriti i 2400 posti disponibili

Sold out per lo spettacolo dei Boomdabash, evento gratuito del 20 luglio prossimo di Musa Vercelli: tutti i 2400 posti disponibili nell'arena di piazza Antico Ospedale sono stati prenotati ed è stata predisposta una lista d'attesa per eventuali rinunce.

Stanno andando bene anche le prenotaizoni per gli altri concerti gratuiti: Umberto Tozzi, che suonerà il 30 luglio, e Simone Cristicchi, il 31 luglio. Per entrambi le prenotazioni vanno effettuate sulla piattaforma Dice. Ma anche lo spettacolo, a pagamento, del duo I Soliti Idioti, composto Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli, in programma il 29 luglio sta richiamando molto interesse. Biglietti in prevendita, in questo caso, su ticketone.