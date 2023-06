“Rock, Pop, Beat e dintorni”: alla Ca' dal Mariu Bel suona Garavana

Musica e aneddoti, per una serata che rende omaggio a grandi nomi e grandi artisti. Venerdì alle 21,15, al Comitato Vecchia Porta Casale (Cascina Rantiva, corso Papa Giovanni Paolo II, 31/A), in occasione della 29° edizione della Festa Europea della Musica, è in programma una serata dal titolo “Rock, Pop, Beat e dintorni”. Protagonisti il giornalista Bruno Casalino, lo scrittore e critico musicale Guido Michelone e il giovane ma già affermato musicista Giuseppe Garavana che, accompagnato dalla sua chitarra, interpreterà una serie di brani scelti nello sterminato repertorio cui fa riferimento il titolo della serata. Una sorta di racconti in musica che narrati da Casalino e Michelone, autori di numerosi libri sull’arte delle sette note e sui suoi protagonisti locali e nazionali, daranno poi spazio alle interpretazioni di Giuseppe Garavana.

Ascolteremo così brani cult degli anni Sessanta, il periodo beat, per poi passare ad alcuni protagonisti dell’epoca come Giorgio Gaber, di cui ricorre quest’anno il ventennale della scomparsa, Lucio Battisti e gli immancabili Beatles.

Un capitolo è poi dedicato alla cosiddetta musica ribelle con brani di Hendrix, Crosby e Bennato. Il gran finale sarà affidato a “L’isola di Wight” nel ricordo dei grandi concerti rock che tra la fine dei Sessanta e il 1970 si svolsero sull’omonima isola britannica decretando un’autentica rivoluzione musicale e di costume.

Nonostante la giovane età, Giuseppe Garavana vanta collaborazioni professionali con nomi del calibro di Ornella Vanoni, Fabio Treves, Omar Pedrini, Bernardo Lanzetti e il rapper Ghemon. Lo scorso anno ha suonato nel film di Gianni Amelio “Il signore delle formiche” presentato alla 79° mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Il prossimo 7 luglio, poi, nell’ambito della rassegna “Pistoia Blues”, farà parte della band che farà da apripista al concerto di Steve Hacket storico chitarrista dei mitici Genesis.

Al termine della serata i cuochi del Comitato offriranno a tutti i presenti la celebre panissa vercellese. L’ingresso è libero.