Intervento da mezzo milione sulla torre pensile dell'acquedotto

Asm Vercelli avvierà, entro il mese di settembre, i lavori di risanamento e messa in sicurezza della torre pensile di Alice Castello: l’infrastruttura, realizzata negli anni ’50 e parte dell’acquedotto a servizio del territorio comunale, sarà interessata da un ampio intervento di manutenzione straordinaria, del valore complessivo di 500mila euro.

I lavori comprenderanno, oltre alla messa in sicurezza, importanti interventi per rinforzare e risanare il complesso strutturale, e il completo rinnovamento del sistema di illuminazione, studiata da specialisti di Asm, che prevederà l’utilizzo di specifici colori e giochi di luce, nell’ottica di una piena integrazione con il contesto urbano circostante.

La torre pensile, che si trova in una posizione centrale dell’abitato e nelle vicinanze di edifici pubblici, ha un’altezza complessiva di 36 metri, compreso il serbatoio posto sulla sommità, della capacità di 150 metri cubi d’acqua.

«I lavori, che si prevede si concludano nei primi mesi del 2024, sono un segno concreto dell’impegno dell’azienda sul territorio, tanto a vantaggio della sicurezza ed efficienza delle reti e degli impianti, come quello di Alice Castello, quanto a tutela di manufatti rilevanti rendendo le infrastrutture, che sono parte integrante dei centri abitati, significative anche in termini di design urbano – dichiara Paolo Torassa, amministratore delegato di Asm Vercelli -. Un impegno che mettiamo in campo grazie a un patrimonio di competenze e buone pratiche e a significativi investimenti, che nel solo 2022 hanno superato i 6,2 milioni di euro».

“L’intervento previsto va a garantire la messa in sicurezza di una struttura che, al di là del suo aspetto funzionale, riveste un carattere simbolico per la nostra Comunità; ben vengano quindi anche aspetti progettuali accessori, che attraverso l’uso di colori e luci, renderanno la nostra torre non solo utile ma anche piacevole alla vista – dichiara Luigi Bondonno, Sindaco di Alice Castello – ASM Vercelli, che ringrazio per la collaborazione e la professionalità, ha portato sul nostro territorio un rilevante investimento, dimostrando concretamente attenzione verso gli Alicesi”.

L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività che ASM Vercelli svolge, da oltre cento anni, per la gestione del servizio idrico integrato di Vercelli e di altri 15 comuni della provincia, per un totale di circa 77mila cittadini serviti, attraverso 518 km di acquedotto, 341 km di fognatura, 36 impianti di depurazione, 36 impianti di potabilizzazione, 34 pozzi e 71 impianti di sollevamento fognario.