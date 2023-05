In Liguria questo week end arriva Aromatica, un evento tra profumi, sapori e prodotti a Diano Marina

Diano Marina e il Golfo Dianese ospiteranno nel prossimo weekend (5-6-7

maggio) la decima edizione di “Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure”, la grande rassegna dedicata a basilico, erbe aromatiche, prodotti tipici ed eccellenze dell’agroalimentare e dell’enogastronomia.

Un evento di partecipazione collettiva che per tre giorni trasforma l’elegante centro pedonale della Città degli aranci in un grande teatro, con expo dei produttori, cooking show, cene a 4 mani, proposte speciali nei ristoranti, laboratori, presentazioni, street food, conferenze, concorsi e molto altro.

Stretto tra Albenga (regina delle aromatiche in vaso e da taglio, alimentari e ornamentali, dei carciofi violetti, delle zucchine trombette e del pomodoro cuore di bue) e Imperia (capitale del commercio dell’olio di oliva), il Golfo Dianese (Diano Marina, San Bartolomeo al Mare, Cervo, Villa Faraldi, Diano San Pietro, Diano Arentino, Diano

Castello) è un ampio territorio di produzione, che contribuisce alla vivacità e all’espansione dell’economia agricola ligure, che proprio nel settore delle aromatiche sta continuando a crescere (oltre 150 milioni di vasi all’anno, pari al 20% della produzione nazionale). È anche un importantissimo – tra i più importanti della Liguria – bacino turistico, sia per le attività balneari che per quelle culturali e sportive.

“L’occasione è ghiotta – spiegano gli operatori turistici locali – per assaggiare le prelibate produzioni dell’agricoltura ligure e per unire una esperienza primaverile in spiaggia. Diversi stabilimenti balneari saranno già aperti e il cuore pulsante di Aromatica dista solamente qualche decina di metri dalle principali spiagge della Città”.

Il programma completo del palco, dell’area incontri, dell’arena esperienziale di Aromatica 2023 è online su www.aromaticadianese.it