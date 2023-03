"Something stupid": dagli Anacoleti c'è Fausto Paravidino

La stagione 2022/2023 “Motus” di Officina Anacoleti presenta lo spettacolo di un attore molto noto anche al pubblico televisivo per la sua partecipazione a serie come Romanzo Criminale e Moana: Fausto Paravidino.

Insieme a Daniele Natali sarà ospite dello spazio di corso De Gregori 28 con “Something Stupid”, in scena venerdì 31 marzo alle ore 21.

Nell’alternarsi di spinte anarchiche e conservatrici, si riconosce in Something Stupid la stessa indagine vorticosa che caratterizza alcuni lavori di Paravidino visti in scena negli ultimi anni e che si incentra sull’abitare il mondo contemporaneo e sul confronto con le mostruosità del tardo-capitalismo. La scrittura di Paravidino sembra fondarsi su sospetti, dubbi e intuizioni; le sue manifestazioni non sono spettacoli conchiusi, ma carotaggi da un terreno in perenne sommovimento ed eruzione; il suo incedere prolisso, contraddittorio ed erratico è parte integrante di questa ricerca e contribuisce, assieme a un’intelligenza magmatica, a interrogare lo spettatore, senza mai consegnargli risposte definitive o granitiche certezze. Si avverte un flusso di pensiero ininterrotto che coinvolge questa drammaturgia di Fausto Paravidino, disegnando un percorso di senso coerente e affascinante.

Così lo descrivono gli attori: “Something Stupid è un esperimento, vorremmo che continuasse ad esserlo svicolando da quella formalizzazione che spesso rende morte le cose che prima erano vive. Visto che per il momento è stato fatto due volte e mezza speriamo non ci sia ancora troppo pericolo. Something Stupid è una cosa fieramente non provata e non scritta. È un tentativo (non ancora disperato) di acchiappare la vita e di ficcarla nel teatro. La vita la cerchiamo in questo caso nel presente, nell’improvvisazione, nel pubblico, nella situazione, a volte persino in quella cosa vecchia che è l’attualità. È un esperimento legato al nostro presente, al bisogno molto cocente di usare il teatro – now più che mai – per capire chi siamo e costruire comunità, insomma, per fare quella cosa quasi illegale di trovarci insieme in un posto e parlarci. Non è stand up, non è prosa, non è monologo (l’ultima volta eravamo in due) e non è un’assemblea. È Something Stupid. Spesso fa ridere perché parlarsi è spesso una cosa buffa. Ogni tanto – involontariamente! – fa pensare perché nessuno può impedire all’essere umano di farlo. Non possiamo dire di più, vi racconteremmo di cos’era l’ultima volta ma era un’altra volta.”

La biglietteria apre alle ore 20: ingressi a 15 euro, ridotto a 10. E' assolutamente consigliata la prenotazione via internet a www.anacoleti.org spettacoli@anacoleti.org.