Punti di sVista: rassegna di corti per parlare di disagio mentale

Un appuntamento da segnare in agenda anche perché è a ingresso libero, la nostra associazione ci tiene molto a incontrarvi e a offrire un evento di alta qualità per riflettere su temi sociali importanti.

Il linguaggio del cinema come pochi altri è in grado di raccontare dal di dentro storie di profonda umanità. Ma è la prima volta che a Vercelli si declinerà una proiezione di cortometraggi sul tema della salute mentale, del suo smarrimento e della riconquista.

La rassegna “Punti di sVista” è organizzata dall'associazione “Il Bandolo” di Torino in collaborazione con Diapsi Vercelli, che collabora da un paio d'anni con la realtà torinese, e il Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale dell'Asl Vercelli. Si terrà giovedì 30 marzo al Cinema Italia – Movie Planet dalle ore 18, al termine ci saranno un dibattito e un brindisi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Maggior sostenitore Fondazione Compagnia di San Paolo, con il patrocinio del Comune di Vercelli.

“Punti di sVista” è il titolo di un concorso cinematografico che “Il Bandolo” ha promosso nel 2022 e che si rivolgeva a giovani registi per la produzione di cortometraggi e documentari sul tema della salute mentale con 16 corti selezionati e presentati nell'ottobre 2022 a Torino.

L'evento al Cinema sarà un’altra tappa del Progetto promosso da Diapsi “AttraVERSO il lavoro – con arte” e proporrà la visione di un video nel quale vengono riassunti il percorso e i risultati raggiunti nel lavoro compiuto quest’anno e sei cortometraggi, anche con registi internazionali, selezionati tra i 16 proiettati a Torino. Ognuno dei corti rappresenta altrettanti punti di vista su una tematica molto ampia, che coinvolge anche le tante fragilità che più o meno tutti abbiamo. Il fatto che si tratti di storie prese a cuore da giovani registi dimostra che c'è uno spazio e un'attenzione per argomenti che troppo spesso comportano ancora uno stigma, invece sono vicende di vita, frammenti di umanità che emergono e coinvolgono il pubblico.

In esposizione le borse d'artista

Nel foyer del Cinema sarà inoltre possibile ammirare alcune delle creazioni realizzate dal Laboratorio BREIN di Diapsi, grazie al Progetto “AttraVERSO il lavoro – con arte”, che ha visto la collaborazione con quattro noti artisti, che hanno lavorato a stretto contatto con l’Associazione per realizzare linee esclusive di “Borse d’Artista”.

Questi prodotti vogliono testimoniare come sia possibile uscire dalla sofferenza e reinventarsi, grazie al lavoro all’interno dei Laboratori di Diapsi che mirano a produrre borse, accessori, capi d’abbigliamento unici e di qualità. Per presentare il Progetto e i suoi risultati tangibili non poteva esserci migliore occasione di una serata nella quale la Salute Mentale (e la sua perdita) vengono presentate al pubblico sul grande schermo; DIAPSI infatti da anni agisce sul territorio per dimostrare come tutto, persone e materiali ritenuti ormai inutilizzabili, possa sempre trovare una nuova strada.

Dopo la proiezione del video conclusivo del Progetto “AttraVERSO il lavoro – con arte” realizzato da DIAPSI, i film in programma sono:

“Incontroluce” di Valerio Giuseppe Cammarata, 2022, 30 minuti, la storia di un giovane che deve svolgere un compito socialmente utile e lo fa in un'associazione che si occupa di fragili.

“Roy” di Tom Berkeley e Ross White (UK 2021), che parla dell'amicizia di un uomo solo con un'operatrice di hot line.

“Con i miei occhi”, di Silvia Nobili, 2022, 6 minuti. Storia di un'adolescente che, per poter essere a tutti gli effetti se stessa, ha bisogno di qualcuno disposto ad ascoltarla e aiutarla.

“Isole Ciclopi” di Ryan De Franco e Matthew (Usa 2022) 5 minuti. Il viaggio di una madre nei luoghi del suo passato.

“Lars, una pulce assillante” di Michele Greco, 2020, 4 minuti. Prende in esame il “blocco creativo” di uno scrittore.

“La regina di cuori” di Thomas Turolo, 2021, 17 minuti. Storia angosciante dell'incubo di Alice, 18 anni, derivante da ferite del suo passato non rimarginate.

Non sono dunque “storie di pazzia”, ma vicende che possono intercettare le vite di ognuno di noi, momenti in cui ci si trova smarriti e per i quali c'è sempre bisogno di qualcuno che ti prende per mano.

Alle 19,30 ci sarà il dibattito, con i saluti della direttrice generale dell’Asl Vc, Eva Colombo, e dell'assessore comunale Caterina Politi, gli interventi di Nicola Emilio Iozzo de “Il Bandolo”, Lorena Chinaglia presidente di Diapsi Vercelli e Luca Tarantola direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'Asl di Vercelli; a moderare gli interventi ci sarà Giorgio Simonelli, docente di linguaggio radiotelevisivo e conoscitore di cinema e comunicazione.