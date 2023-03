Asigliano: alla cooperativa Alemar la gestione della Rsa Don Fagnola

La struttura ha sempre rappresentato un fiore all'occhiello per la comunità e la decisione della casa madre di richiamare le consorelle aveva messo in allarme tutta la popolazione. «Alle consorelle e a tutto il personale va un grazie speciale per il grande impegno assunto in questi mesi al fine di definire un accordo che potesse garantire continuità ed eccellenza di servizio per gli ospiti - conclude la nota dell'amministrazione comunale - Ora inizia un nuovo percorso con la Cooperativa Ale.Mar., a cui auguriamo buon lavoro. Alle care consorelle, della Congregazione delle Suore di Carità dell’Immacolata Concezione va la nostra riconoscenza per tutto l'amore e l'umanità donata agli ospiti in questi anni. Gli asiglianesi saranno sempre riconoscenti a queste donne meravigliose che hanno saputo rappresentare in modo lodevole le volontà di don Andrea Fagnola».