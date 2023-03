Grande vittoria della Pallacanestro Femminile Vercelli

CAMPIONATO SERIE C - girone promozione

2^ giornata di andata

Domenica 19.3.2023 – Moncalieri – Pal. S.M. Costa – Strada del Bossolo 25 - ore 19.00

Libertas Moncalieri - Pallacanestro Femminile Vercelli 54-60

(Parziali: 12-10; 23-30; 38-47)

Tabellino: Bassani 1; Acciarino 17; Deangelis 2; Bracco 16; Leone Sara 10; Bouchefra 4; Sarrocco 5; Leone Giulia 2; Dockrill; Bertelegni 1; Momo 2; Liberali; Allenatore: Gabriele Bendazzi; ass. all.re Andrea Congionti.

Nella seconda giornata del girone promozione c’ è stato lo scontro al vertice tra le pari classificate al 2° posto, PFV e Libertas Moncalieri, nella sua tana, e la squadra vercellese ne è tornata meritatamente vincitrice con il risultato di 54-60, maturato al termine di una gara non bellissima, ma combattuta fino alla fine.

Dopo un primo periodo equilibrato e di studio, chiuso in vantaggio da Moncalieri per 12-10, nel secondo quarto le vercellesi piazzavano un perentorio 11-20 che in concreto indirizzava la partita, soprattutto dal punto di vista realizzativo, mettendo in evidenza quale fosse la squadra con più chanches di portarsela a casa. All’intervallo lungo, quindi, il punteggio era di 23-30 e, nella ripresa, la squadra di Bendazzi era brava a mantenere il vantaggio, senza voler strafare ma, soprattutto, senza nulla concedere alle avversarie, portandosi a +11 al 30’ sul 38-47. Nel finale di partita Moncalieri cercava in tutti i modi di recuperare, riusciva rosicchiare qualche punto (cinque per la precisione), ma la sua rimonta era interrotta da un’accorta condotta di gara della PFV, che non permetteva alle padrone di casa di raggiungerla e neanche di avvicinarsi più di tanto.

Ancora in doppia cifra Acciarino (17), Bracco (16) e Sara Leone (10), ma tutte le giocatrici hanno fornito una buona prova, con valutazioni finali tutte positive o quasi, a comprova – se ancora ce ne fosse bisogno – dell’assoluta compattezza di squadra della PFV che, quali che siano le giocatrici che scendono in campo, riesce spesso ad ottenere un risultato positivo, indipendentemente dalle sue proporzioni.

La squadra ha tirato con un buon 49% da due, un terribile 0% da tre e con il 52% ai liberi. Complessivamente bene, quindi. Ha commesso 16 falli contro 12 subiti, catturato 36 rimbalzi (di cui, però, soltanto 4 offensivi), ha perso 12 palloni contro 19 recuperati ed ha fornito in tutto ben 13 assist, più una stoppata, per una valutazione finale di +73.

Vittoria di prestigio, dunque, contro la squadra che ha vinto il girone B e che affiancava la PFV in al secondo posto del girone, in cui ora la classifica è questa: Basket Femminile Biellese 14, PFV 12, Libertas Moncalieri 10, Basket Nole 8, Auxilium ad Quintum 6, Area Pro 2020 6; B.F. Alessandria 4, Pancalieri 4.

Prossima gara domenica 26 marzo alle 18,00 al Palapiacco contro Area Pro 2020 di Orbassano, che ha campo di gioco a Rivalta.