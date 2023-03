Incidente sulla 299, conducenti in ospedale e traffico in tilt

Incidente e traffico in tilt, giovedì pomeriggio, intorno alle 15 sulla SP 299, a Borgosesia, in direzione Varallo.

Un autocarro è uscito di strada, travolgendo il guard-rail, dopo che il conducente aveva perso il controllo del mezzo per cause in corso di accertamento.

I due occupanti del mezzo sono stati condotti in ospedale per accertamenti, intanto la Polizia Locale, subito intervenuta insieme a Vigili del Fuoco, Ambulanza Medicalizzata e personale della Provincia, ha provveduto a rilevare il sinistro e a ripristinare la viabilità che nel frattempo si era notevolmente congestionata.

Le operazioni di pulizia, sgombero e messa in sicurezza del luogo in cui è accaduto l’incidente si sono concluse intorno alle 17,50.