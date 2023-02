Santhià: compiti... no problem

SANTHIA’ – “Compiti… no problem!”: è questo lo slogan dell’iniziativa presentata ieri pomeriggio in biblioteca che avrà inizio domani giovedì 9 febbraio, volto a bambini e ragazzi. Il progetto, organizzato dalla Fondazione Amos, in collaborazione con l’amministrazione comunale e Cisas, ha come obiettivo quello di dare ai ragazzi uno spazio in cui avere supporto per lo studio e lo svolgimento dei compiti, grazie anche ad attività di potenziamento che verranno proposte. I ragazzi verranno seguiti da circa 18 volontari, tra professori e studenti universitari, e saranno suddivisi su due pomeriggi, il martedì per le classi della scuola primaria e il giovedì per le classi della scuola secondaria. “Ringrazio Fondazione Amos che è da sempre attenta alle esigenze della nostra comunità e spero un’ adesione crescente in questo progetto affinché, grazie ai volontari insegnanti e universitari, esso possa diventare un punto di riferimento importante per gli studenti della nostra città – commenta l’assessore Claudia Ulliana – è un’iniziativa in cui credo molto e voglio ringraziare Cisas, Banco solidale e Caritas per la collaborazione dietro le quinte”. Le adesioni sono ancora aperte e possono essere consegnate presso la biblioteca civica.