Balocco: 400mila euro per l'argine. «In dieci anni completate opere per 11 milioni»

Altri 400mila euro in arrivo, a Balocco, per gli interventi di sistemazione idrogeologica del territorio. L'intervento di protezione dalle infestanti della sommità dell'argine esistente tra Balocco e Buronzo, è stato inserito tra i progetti ammessi a finanziamento del Dpcm del 18 giugno 2021 denominato Casa Italia.

L'opera, presentata dall'amministrazione comunale del centro baraggivo, è tra le sette finanziate del territorio vercellese, quattro delle quali proposte da Comuni.

«Sono più che soddisfatto - commenta il sindaco, Gian Mario Morello - per come il nostro piccolo Comune sia stato sempre al centro dell’attenzione delle istituzioni, Provincia, Regione, Stato. Ringraziando tutti, cittadini che mi hanno voluto come sindaco, assessori, consiglieri, dipendenti comunali. Uniti si vince. Amministriamo con il cuore».

Nei dieci anni di amministrazione Morello sul piccolo centro del vercellese sono state realizzate opere per 11 milioni di euro «Tutte completate», rileva con orgoglio il sindaco, che è anche amministratore provinciale con delega. Una buona parte di questi interventi sono stati dedicati alla messa in sicurezza dal rischio idrogeologico di un territorio che, in passato, ha dovuto fare i conti con i danni causati da esondazioni e maltempo.