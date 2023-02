Tempo di Carnavale a Rive: gli appuntamenti - foto

Sole, coriandoli, maschere e tanta allegria: si è conclusa così la mattinata a Rive, l'ultima domenica di gennaio. A rendere gioiosa piazza Vittorio Emanuele dove sorge il palazzo comunale, ci hanno pensato le maschere locali, Pasarota Aurora Capello, insieme alle Pasarutine, Sonia Capello e Giulia Montella e la new entry la piccola Cecilia. Insieme al sindaco e ad alcuni membri dell'amministrazione comunale, ai rappresentanti del Comitato a Giada Enrico e a Laura Roveglia che negli anni passati hanno indossato i panni delle maschere locali e al pubblico presente, hanno accolto la rappresentanza del corteo mascherato di Vercelli guidato da Bicciolano e Bela Majin. Dopo il benvenuto, ecco che dal balcone del municipio, le tre protagoniste, hanno salutato i presenti, per poi proseguire nella sala del Consiglio comunale per la consegna simbolica delle chiavi del paese.

Prossimi appuntamenti con la festa mascherata son giovedì 16 febbraio, alle 16.45, con la merenda per i più piccoli con sfilata finale in maschera per le vie di Rive. Domenica 19 febbraio, dopo la messa e lòa benedizione da parte di monsignor Denis Silano, oltre alla rottura delle pignatte per mano dei più piccoli, appuntamento con il brodo preparato dalla Polisportiva rivese, nell'area mercatale, naturalmente non mancheranno le maschere locali e di Vercelli.