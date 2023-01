Musica anni '60 con "La Compagnia"

Nuovo appuntamento alla Ca’ dal Mariu Bel, venerdì 27 gennaio, per una serata che al tradizionale binomio musica e gastronomia aggiunge il tema dell’editoria, con La Compagnia a fare da colonna sonora. La storica band proporrà un programma di musica anni Sessanta e dintorni, con evidenti riferimenti alla mitica stagione del beat. Avvalendosi anche di musicisti che proprio in quegli anni iniziarono il loro percorso nel mondo della musica, la Compagnia eseguirà canzoni che sono ormai entrate nella storia della musica leggera come le cover “Pregherò”, “Ho difeso il mio amore”, “Senza luce” e “La tua immagine” per passare a brani storici del cantautorato italiano, da Paoli a Dalla, da De Gregori a Gaetano. Per finire poi con pezzi come “Io vagabondo” e “Impressioni di settembre”. L’attuale formazione è composta da Flavio Menin (voce), Luciano Brera (chitarra solista), Beppe Garofalo (chitarra ritmica), Roberto Zarino (basso), Andrea Marchese (organo Hammond), Giorgio Mignone (tastiere) e Pier Carlo Quacchio (batteria). Ai brani eseguiti dalla Compagnia si intreccerà la presentazione del libro, edito da Effedì, 7 note in cucina, scritto a quattro mani da Bruno Casalino e Agostino Gabotti con le illustrazioni di Claudia Ferraris. Un libro singolare, unico nel suo genere, capace di mettere insieme, con gioia, cibo e musica, ovvero due tra i più grandi piaceri della vita. Bruno Casalino, giornalista e storico della canzone (già autore del fortunato 45 giri. Sessanta dischi anni Sessanta che scalarono le classifiche) ha trovato la spalla ideale nello chef Agostino Gabotti per confezionare un percorso che si snoda attraverso 70 brani e 70 ricette prese dai testi, conosciuti o meno, ma tutti contenenti un riferimento ad un piatto. Un gioco gustoso e pieno di sorprese, graficamente valorizzato dalle illustrazioni di Claudia Ferraris, anche perché ogni canzone è accompagnata da una scheda ‘farcita’ di aneddoti e notizie spesso sorprendenti. La serata si concluderà con la tradizionale degustazione di panissa vercellese preparata e offerta dai cuochi del Comitato Vecchia Porta Casale. Non si esclude l’esecuzione di alcuni brani dialettali da parte della Compagnia in versione “Farina dal Nos Sac” e una sorpresa preparata dallo chef Agostino. La serata alla Ca’ dal Mariu Bel, Cascina Rantiva, sede del Comitato Vecchia Porta Casale in corso Papa Giovanni Paolo II 31/a avrà inizio alle ore 21,15. L’ingresso è libero.