Il professor Iaquinto ha relazionato sul tema "Il futuro è già scritto. Sciogliere l'enigma tra fisica e filosofia", argomento che interessa non solo gli universitari ma anche i futuri maturandi

L'assessore Gianna Baucero, in collegamento da remoto causa influenza, ha seguito l'evento con molta soddisfazione. "I ragazzi erano attentissimi e molto partecipi - commenta - e hanno posto tantissime domande al relatore. E' stata davvero una gran bella lezione. Ringrazio i docenti dell'Itis Faccio e in particolare la dirigente, professoressa Antonella Aliberti, per la partecipazione"