Inizia il regno di Bicciolano e Bela Majin: accompagnati dallo "stato maggiore" dei carnevali del territorio, Enrico Rampazzo e Sharon Basiricò hanno ricevuto, nel pomeriggio di venerdì, le chiavi della città dalle mani del sindaco Andrea Corsaro.

«Finalmente Vercelli torna ad avere il carnevale che merita: lungo e divertente e vedere questa sala piena di carnevalanti mi riempie di orgoglio» ha detto Rampazzo sollevando le simboliche chiavi. L'invito a divertirsi ma anche a portare un sorriso a tutti è invece arrivato dalla Bela Majin: «Il carnevale non è solo coriandoli, sfilate e caramelle - ha detto. -: io l'ho imparato nei sette anni trascorsi come Majinette e auguro a tutte voi di poter fare la mia stessa esperienza».

Ad accogliere il corteo assessori e consiglieri comunali: «Vercelli crede in questa manifestazione storica e che ha la peculiarità unica delle visite benefiche - ha assicurato Corsaro -: non ci siamo dimenticati la necessità di trovare un nuovo capannone per la costruzione dei carri e per poter tramandare la scuola della cartapesta. Con il vostro impegno e con le maschere dei paesi che ormai da tempo sono protagoniste del nostro carnevale, riporteremo la manifestazione ai tempi d'oro delle sfilate».

Intanto, dopo due anni di restrizioni, torna in grande stile il benefico: visite nelle scuole, nella case di riposo, alle istituzioni e alle associazioni del territorio. Un calendario fittissimo di impegni, che comprende anche veglioni e fagiolate, che condurrà alle sfilate del 12 e 19 febbraio lungo l'anello di viale Garibaldi.