Un dicembre denso di attività ﻿

BIANZÈ - È stato un fine anno denso di “appuntamenti natalizi” per i bambini della scuola dell’infanzia e della primaria. Accompagnati dalle loro maestre,infatti, i piccoli hanno dapprima assistito allo spettacolo “La cena di Natale”, loro offerto dalla biblioteca comunale e inscenato dalla compagnia teatrale Lo Stregatto di Torino. La storia tratta appunto di una cena di Natale in cui una volpe, dopo aver catturato un tacchino, decide di cucinarlo per le feste insieme ai suoi amici, l'ermellino e il lupo. L’astuto tacchino cerca di prendere tempo per salvarsi la vita e attraverso vari sotterfugi riesce a conquistare la loro simpatia e amicizia. Così finiscono per festeggiare insieme il Natale, mangiando delle buone pietanze. “La compagnia ha interagito molto con i bambini coivolgendoli con canti, balli e dialoghi e in più questo per i bambini della scuola dell'infanzia e per la prima primaria è stato un momento di continuità all'insegna del divertimento anche se il racconto in chiave comica aveva la sua morale”, commentano le insegnanti.