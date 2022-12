Va in pensione il dottor Scarrone... E BorgoVercelli resta senza medico

«Da parte mia e di tutta l’amministrazione vanno i più calorosi ringraziamenti per tutta l’assistenza che ha offerto in questi anni a molti cittadini di Villata e BorgoVercelli», scrive in una nota il sindaco Mario Demagistri.

Il pensionamento del professionista, tuttavia, fa sì che anche BorgoVercelli finisca nell'elenco dei comuni vercellesi sprovvisti di un medico: «Allo stato attuale - precisa il sindaco - nessuno è disponibile per fare ambulatorio nel nostro paese e questo è un problema per chi non ha possibilità di recarsi a Vercelli per le visite. Il sottoscritto comunque è in contatto quotidianamente con i responsabili dell’Asl per sapere di eventuali sviluppi, per cui appena avrò notizie sarete tempestivamente informati».

Intanto, comunque, dal 1° gennaio 2023 è necessario scegliersi un nuovo medico di famiglia, recandosi allo sportello di scelta e revoca oppure operando dal sito dell’Asl Vercelli. «Vi invito a effettuare al più presto il cambio del medico con le modalità sopra descritte per non restare scoperti», conclude Demagistri.