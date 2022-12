Pallacanestro femminile Vercelli Under 19: giornata da incorniciare

Under 19 della PFV

PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI - SETTORE GIOVANILE

CAMPIONATO UNDER 19

1^ fase – qualificazione

4^ GIORNATA DI ANDATA – recupero gara dal 5.12.2022

Lunedì 19 dicembre 2022 ore 19,40 –a Vercelli - Palestra Sc. Media Pertini

Pallacanestro Femminile Vercelli - Mado Valenza 100-33

(parziali: 22-12; 43-21; 71-25 )

Tabellino PFV: Francese 12; Ifa Uwaidae 14; Momo C. 19; Porcelli 7; Chillini 9; Cadiry; Zanetti 5; Barbero 10; Dikrane 7; Prinetti 17; Lo Ndeye;. All.re: Gianfranco Anastasio.

Finalmente è arrivata anche la prima vittoria stagionale per le Under 19 della PFV, nel match casalingo contro Mado Valenza, con il reboante punteggio di 100-33, nel recupero della 4^ giornata di andata, rinviata il 4 dicembre scorso, per indisponibilità della palestra della Scuola Media “Pertini”.

Le ragazze di Gianfranco Anastasio, hanno disputato una gara con grande determinazione e mostrato molta voglia di vincere. Tutto questo nonostante la pochezza delle avversarie, risultata tale anche per i meriti di PFV. E sono riuscite a portare a casa il loro primo successo di questo campionato, corroborato dalle notevoli proporzioni del punteggio finale, a coronamento di una progressiva maturazione che mancava solo di un risultato positivo sul campo.

La partita, di fatto, si è incanalata da subito a favore delle padrone di casa, che sono riuscite ad imporre la loro maggior consistenza tecnica ed esperienza, tanto che al 10’ avevano messo le premesse per la vittoria finale, chiudendo avanti per 22-12, anche se Mado Valenza appariva tutt’altro che remissiva, mantenendosi in scia.

Nel secondo periodo, però, le vercellesi allungavano decisamente ed il vantaggio era raddoppiato, grazie ai canestri di quasi tutte le giocatrici che via via scendevano in campo, con buone percentuali di realizzazione, così che a metà gara il risultato era di 43-21, con le ospiti impotenti a reagire.

Nella ripresa le ragazze della PFV continuavano a premere sull’acceleratore, assai precise al tiro mentre le loro antagoniste cedevano di schianto in difesa (28-4 e 29-8 i parziali dei due quarti) così da chiudere la partita in scioltezza, raggiungendo addirittura i 100 punti segnati.

E’ stata un’ottima partita, il cui risultato premia finalmente l’impegno e la determinazione profusi sin qui dalle ragazze Under 19, che garantiscono la continuità della prima squadra e che meritavano certamente questa soddisfazione, che arriva come un regalo di Natale fatto dalle stesse a tutti quelli che in società hanno creduto in loro.

E questo indipendentemente dalla caratura tecnica di Mado Valenza, formazione ancora un po’ inesperta, dopo la recente unione con le giocatrici rimaste senza squadra a Casale, dopo l’abbandono del settore femminile da parte di Junior. Infatti, quando si domina l’incontro e si accelera progressivamente dal 1’ al 40’ senza mai mollare e si raggiungono i 100 punti, subendone solo 33, sono più i meriti di chi ha vinto che i demeriti di chi ha perso.

Ora anche il campionato Under 19 osserverà il periodo di riposo per le festività natalizie e di fine anno e riprenderà martedì 17.1.2023, con la trasferta di Novara, contro Novara Basket, al Pala Don Bosco alle ore 20,30, dove la musica sarà certamente diversa.