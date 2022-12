Porte aperte al "Lagrangia"

Porte finalmente spalancate all’Istituto Superiore “L. Lagrangia”, dopo due anni di restrizioni, per le giornate degli Open Day nel prossimo fine settimana.

La giornata clou sarà sabato 17 dicembre con la presentazione, tra mattino e pomeriggio, di tutti gli indirizzi ai futuri alunni e alle loro famiglie.

Ma una finestra di anticipazione sarà già aperta venerdì 16 dicembre dalle 17.00 nella sede del Liceo Artistico di Trino, in Piazza Garibaldi, per la presentazione dell’indirizzo Design.

Ecco gli orari di inizio delle attività per tutti gli indirizzi delle sedi vercellesi: le prime porte, nella mattina di sabato 17, saranno aperte in C.so Italia 48, alle ore 9.00, dai docenti e gli studenti dei Licei Linguistico e delle Scienze Umane: dopo il saluto del dirigente, i visitatori saranno accompagnati attraverso le aule e i laboratori per conoscere la scuola e potranno partecipare alle attività di laboratorio che proseguiranno fino alle 12.00.

La mattinata insieme, a partire dalle 10.00, vedrà poi come protagonisti i Licei Artistico e Musicale, sempre in C.so Italia, con lo stesso programma e un’attenzione particolare ai laboratori di arti varie e di musica.

Il pomeriggio sarà riservato agli indirizzi di Via Duomo, Liceo Classico ed Economico Sociale (LES), che accoglieranno studenti e famiglie a partire dalle 14.00 per presentare la scuola e qualche saggio delle attività legate alle varie discipline caratterizzanti, proposte dagli allievi e dai loro insegnanti.

Gli Open day, aperti al pubblico senza necessità di prenotazione, saranno poi ripetuti dopo le vacanze natalizie, poco prima che gli studenti di Terza Media completino le loro scelte di iscrizione, nella giornata di sabato 14 gennaio per tutti gli indirizzi dell’Istituto.