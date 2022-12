Il mondo scout e la Luce della Pace: se ne parla a "Il tempo di un caffè"

Saranno gli scout del gruppo AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) i protagonisti del prossimo appuntamento de "Il tempo di un caffè" venerdì 9 dicembre alle 10.30, nella sala conferenze della Biblioteca Civica di via Galileo Ferraris, 95. Come di consueto, la professoressa Gianna Baucero intratterrà e dialogherà con gli ospiti che illustreranno gli aspetti storici, i valori e le attività dello scoutismo con un focus particolare su quanto viene svolto nel nostro territorio.

«Sarà anche l’occasione - aggiunge l'assessore - per promuovere l’iniziativa "La Luce della Pace da Betlemme", che vedrà anche quest'anno l’arrivo di una fiaccola molto particolare: l’accensione e l’inizio del suo viaggio infatti avviene in Palestina, per poi proseguire grazie ad una staffetta ferroviaria fino a Vercelli, sabato 17 dicembre, alle ore 17, dove verrà accolta con una veglia di preghiera che si terrà davanti al Sant’Andrea; l’evento è promosso da Masci e Agesci di Vercelli».