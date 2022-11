XXV Viotti Festival: concerto di presentazione in San Lorenzo

E' in programma questa sera, sabato 5 novembre alle 21 nella chiesa di San Lorenzo, in corso Libertà 205, il concerto di presentazione della stagione del Viotti Festival.

I musici di Sant'Andrea Guido Rimonda, Paolo Chiesa, Pierfrancesco Galli, Francesca Ripoldi, Francesco Sappa violini - Jone Diamantini viola Daniele Bogni, Camilla Patria violoncelli - Tommaso Fiorini contrabbasso - Lorenzo Mastropaolo fagotto si esibiranno in un concerto che prevede musiche di Vivaldi, Geminiani e Corelli in occasione dell'ormai tradizionale concerto di presentazione della stagione.

“Creatura musicale” fortemente voluta da Guido Rimonda, solista residente e direttore musicale del Viotti Festival, "I Musici di Sant'Andrea" comprende sia vere e proprie “colonne” dell'Orchestra Camerata Ducale, sia giovani interpreti di primissimo livello, ai quali nel corso del concerto di presentazione verranno a più riprese affidati i ruoli principali. I musici di Sant'Andrea nascono con un obiettivo preciso: dedicarsi al magnifico repertorio della grande musica barocca. E se dire “barocco” fa subito pensare a Bach, non va certo dimenticato che nello stesso periodo un'incredibile stagione musicale fiorì anche in Italia, grazie ad autori come Vivaldi, Corelli e Geminiani. Proprio i compositori che saranno protagonisti del concerto di San Lorenzo, per un viaggio ideale in un universo espressivo di grande profondità e bellezza quale quello del Barocco.

Il concerto è a ingresso libero, non è necessaria alcuna prenotazione.