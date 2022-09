Casanova Elvo: dopo 21 anni riapre il bar

CASANOVA ELVO - Asia Torrisi è una ragazza di 25 anni con tanti sogni nel cassetto si trova per caso e per amore in un paesino di 250 persone.

Lavorava in un bar in un paese vicino e una mattina mentre preparava un caffè al sindaco Celestino Decaroli, le viene proposto il progetto che il comune vorrebbe realizzato, cioè riaprire bar e alimentari.

Asia accettò e, per un anno e mezzo in attesa del rifacimento dei locali, ha aperto un minialimentari negli uffici comunali. Finalmente, sabato 24 settembre alle ore 17,30 il sogno è diventato realtà con l'inaugurazione del nuovo bar alimentari “Al nos mangè, in piazza "Dei giovani amici "(piazza che è appena stata inaugurata con questo nome dal consiglio dei ragazzi sabato 17 settembre).

Asia ha in serbo altre sorprese per l'intero paese e dintorni. Dice: "Non c'è limite ai miei sogni, l'importante che la popolazione mi accolga di buon grado".