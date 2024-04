Ordine architetti: il bilancio e il seminario su “La pianificazione nel Codice della Protezione civile”

Approvati all’unanimità il bilancio consuntivo dell’anno 2023 e l’assestamento del bilancio di previsione 2024. Lo ha stabilito l’assemblea dell’Ordine degli Architetti P.P. C di Vercelli – presieduta da Marina Martinotti - che si è tenuta lunedì 15 aprile al Castello di Buronzo.

Lo stesso giorno si è svolto il seminario deontologico “La pianificazione nel Codice della Protezione civile” con relatore l’architetto Gianfranco Messina: si è parlato della riforma che prevede un’attività di prevenzione e di innovazioni relative allo studio degli scenari di rischio e di calamità. Due i principali temi affrontati: “il sistema di allerta e la risposta di protezione civile” e “la protezione civile negli ambiti della pianificazione strategica territoriale”. In sintesi, è stato spiegato che “Protezione civile” significa “Previsione, Prevenzione, Emergenza e Ripristino” e che la pianificazione assume un ruolo fondamentale per i Comuni che devono avere ben chiari gli scenari, le strategie da adottare, le strutture e le risorse a disposizione per fronteggiare l’evento in corso. Al termine del seminario si è tenuto un momento di dibattito e di confronto su alcune precedenti e attuali situazioni del nostro territorio.



A seguire si è svolta l’assemblea generale degli iscritti dell’Ordine Architetti P.P.C. Vercelli, durante la quale il tesoriere Dario Barbero ha evidenziato l’ingresso di sei nuovi iscritti e ha parlato del bilancio consuntivo dell’anno 2023 – con un avanzo di gestione positivo - e del bilancio assestato per il 2024. Ha poi preso la parola la dottoressa commercialista Paola Ferraris che ha sottolineato che il bilancio non presenta alcuna criticità.

Inoltre, in conclusione di assemblea, la presidente Martinotti ha ricordato alcune iniziative intraprese nell’anno quali il concorso fotografico aperto a tutta la cittadinanza “Uno sguardo sulla Provincia”, riguardante dettagli architettonici del territorio, e la volontà di editare una pubblicazione in merito. Infine si è tenuta un’apericena a buffet cura del Comitato Buronzese.

Un ringraziamento è stato rivolto al sindaco di Buronzo Lorenzo Gozzi e a Mary Marovino dell’Associazione Amici del Castello di Buronzo per la concessione del Castello e l’ospitalità: nell’ultimo anno, al fine di valorizzare e promuovere il nostro territorio, l’Ordine degli Architetti ha organizzato i suoi eventi e le sue assemblee in location dall’alto valore architettonico e culturale della Provincia.