Si rifiuta di esibire i documenti alla Municipale. Alta tensione davanti alla stazione di Novara

Momenti di tensione questo pomeriggio a Novara in piazza Garibaldi, la piazza antistante la stazione FS. Una pattuglia della polizia locale ha avvicinato un cittadino immigrato che si trovava disteso su un muretto e ha chiesto di esibire i documenti. Per tutta risposta l'uomo ha dato in escandescenze contro i vigili. I quali non riuscendo a venire a capo della situazione, hanno chiesto l'intervento di polizia e carabinieri. L'arrivo delle altre forze dell'ordine, anziché calmare gli animi ha scatenato una sorta di rivolta di altri extracomunitari presenti in piazza in quel momento. Un agente di polizia locale è rimasto anche ferito ed è stato trasportato dai colleghi al Pronto soccorso. L'uomo la cui reazione ha generato il parapiglia è stato arrestato. Dopo circa mezz'ora la situazione è tornata sotto controllo.

L’episodio ha riacceso l’attenzione sulla situazione dell’ordine pubblico in questa parte della città, dove si ripetono episodi che generano nei cittadini molti timori.