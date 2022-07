BorgoVercelli, dopo l'ennesimo temporale evacuata la casa di riposo

A inizio settimana il vento aveva fatto volare via parte del tetto della casa di riposo Tavallini di BorgoVercelli. I temporali che si sono susseguiti nel corso della settimana hanno progressivamente aggravato la situazione tanto che, nel pomeriggio di venerdì, quando l'ennesimo nubifragio si è abbattuto sul vercellese, l'amministrazione comunale e la dirigenza della struttura hanno deciso di evacuare l'immobile.

Nella struttura, infatti, c'erano pesanti infiltrazioni d'acqua, corridoi allagati e una situazione non compatibile con l'assistenza agli anziani.

I 25 ospiti sono stati tutti ricollocati: i cinque più gravi sono in ospedale a Vercelli per l'assistenza del caso, dieci sono alla Perazzo di San Germano, tre a Villata, uno a Trino e gli altri, autosufficienti, sono tornati in famiglia. L'amministrazione comunale ha approvato un intervento d'urgenza per il ripristino del tetto, la verifica degli impianti elettrici e degli eventuali ulteriori danni portati dal maltempo. L'impegno è di far partire i lavori a breve per poter riaccogliere quanto prima tutti gli anziani.