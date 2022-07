Incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 15 luglio, a Massazza tra un'automobile e un bilico, sulla Sp 230 Trossi.

Ancora al vaglio le dinamiche dei fatti. Sul posto al momento ci sono i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e i Carabinieri per i rilievi del caso. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che non ci siano feriti.

Per consentire la rimozione dei mezzi il traffico al momento è rallentato.