Vaiolo delle scimmie: primo caso in Piemonte

Primo caso di vaiolo delle scimmie, in Piemonte. È stato individuato in un cittadino torinese di 46 anni rientrato da un viaggio all’estero, dove ha contratto il virus.

Le sue condizioni di salute sono buone e sono state già attivate dall’Asl Città di Torino le misure di tracciamento e prevenzione previste dai protocolli nazionali.



«Da quando è stata segnalata la presenza dell’infezione in Italia - si legge in una nota della Regione - il Piemonte ha attivato tutti i protocolli e le misure di prevenzione previste e questo ha consentito al Centro multidisciplinare per la salute sessuale dell’Asl Città di Torino di individuare tempestivamente questo caso e intervenire subito».