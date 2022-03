Biud10: dedicato ai piccoli profughi il progetto del 2022

Biud10 dedica ai piccoli profughi ucraini il progetto 2022. E, mentre sta studiando le modalità più funzionali per sostenere soprattutto i più piccoli, inizia a destinare 4mila euro alla gestione dell'emergenza entrando anche a far parte del tavolo dedicato alla crisi umanitaria che si è costituito in seno alla Caritas e con la presenta di una trentina tra enti, associazioni e sindacati e mondo del volontariato.

«Da sempre ci siamo adoperati per supportare l’infanzia disagiata e in questo momento crediamo che il nostro impegno per i bambini ucraini sia doveroso - spiegano dall'associazione nata in memoria di Andrea Bodo -. Vista la situazione in continua evoluzione, stiamo ancora definendo le modalità di questo nuovo progetto, ma nel frattempo abbiamo costituito insieme ad altre associazioni ed enti vercellesi un comitato per l’emergenza Ucraina. Il comitato coordinato dalla Caritas Eusebiana si sta occupando in particolar modo dell’individuazione di soluzioni di accoglienza, delle problematiche del vestiario, dell’alimentazione e dei percorsi amministrativi necessari per i profughi in arrivo nella nostra città.

Nell’ambito di questa collaborazione abbiamo appena effettuato una donazione di 4mila euro alla Caritas Eusebiana: fondi che verranno gestiti dal comitato per l’acquisto di generi di prima necessità per i profughi che hanno già trovato ospitalità a Vercelli. Siamo certi che i sostenitori di Biud10 condividono con noi questa scelta e ci aiuteranno a sostenere il nostro nuovo progetto».