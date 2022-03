Motociclisti travolti da un'auto pirata, grave un 35enne

E' ricoverato in prognosi riservata il motociclista travolto domenica insieme alla moglie da un'auto a Carpignano. Il giovane 35enne era a bordo di una moto con la moglie. Entrambi sono stati travolti dal pirata della strada lungo la strada provinciale 65. L'uomo ha riportato le ferite più gravi ed è stato trasportato in elicottero dal 118 all'ospedale Maggiore di Novara, dove è ricoverato in rianimazione. Più lievi invece le ferite della moglie.

La polizia stradale e i carabinieri sono giunti sul posto e hanno effettuato i rilievi per risalire al guidatore del veicolo che, a quanto sembra, non si è fermato a prestare soccorso dopo l'incidente.