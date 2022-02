Engas Hockey Vercelli perde in trasferta a Correggio per 6-4

Engas Hockey Vercelli perde per 6-4 a Correggio una partita vivacissima , in cui di certo i vercellesi hanno patito la stanchezza dei tre incontri ravvicinati a causa dei recuperi e in cui anche l’organico ristretto dagli infortuni ha contato. Correggio ha disputato una gran gara, rimontando lo svantaggio iniziale di una rete per poi restare sempre avanti, anche con un margine di tre gol. HV ha reagito soprattutto nel secondo tempo, cogliendo anche tre pali e una traversa. Fra gli emiliani menzione per Thiel, autore di una tripletta, Fantozzi, due gol ma soprattutto tanta classe e il sempre bravissimo portiere Errico.

Engas mantiene il sesto posto in classifica generale ma quel che conta è guardare a quella del girone di andata, completato con i recuperi odierni: quinta piazza. Risultato che consegna ad HV l’Amatori Wasken Lodi come avversario nei quarti di Coppa Italia. La partita si terrà a Lodi mercoledì 9 marzo alle 20.45.

Primo tempo : l'azione inaugurale della gara è degli emiliani con Casari a servire Tudela, Verona chiude lo specchio della porta. Risponde subito HV con Tataranni pericoloso ed Errico a salvare. Casari ci prova sul fronte opposto, trovando pronto l’estremo difensore vercellese. A stretto giro, Zucchiatti serve in area Tudela che coglie la traversa. Partita vivissima, giocata su ritmi intensi. Tataranni passa a Moyano, Errico para e immediatamente dopo Verona fa lo stesso su Thiel. Poi, Zucchiatti si accentra in area piemontese fino a portarsi su Verona che gli impedisce la conclusione. Dopo il primo time out, chiamato dal Vercelli con Punset che raccomanda alla squadra di recuperare tranquillità, bel contropiede condotto da Moyano, Tataranni, con conclusione di Zucchetti. La partita si sblocca dopo pochi istanti con un gran tiro di Moyano da metà campo che va a infilarsi all’angolino a sinistra di Errico. All’undicesimo minuto, il Correggio pareggia con Thiel a insaccare, deviando, una punizione. Lo stesso Thiel si rende insidioso su contropiede. Entrano Brusa e Mattugini per Moyano e Maniero. A otto minuti dal termine della frazione, a conclusione di un’elaborata azione del Correggio, Thiel trova un palo. Tre minuti dopo, Correggio si porta in vantaggio con Zucchiatti che prima ferma Mattugini in area, poi riparte in contropiede e fa partire un tracciante da media distanza, 2-1. Poi Moyano, in contropiede servito da Tataranni, impegna Errico. Poco dopo, il Correggio allunga grazie ad un ottimo scambio fra Osorio (dietro rete) e Thiel che realizza il 3-1.

Secondo tempo: immediatamente Fantozzi si rende pericoloso. Proprio lui, dopo un minuto e quaranta di gioco, segna il 4-1 per il Correggio con un’azione personale conclusa con un potente tiro di fronte a Verona. La replica dei vercellesi giunge immediata ad opera di Sisti che ruba pallina agli avversari a metà campo e, con una pregevolissima iniziativa, infila Errico portando HV a dimezzare le distanze. L’inerzia del match in queste fasi è a favore dei piemontesi che manovrano con costanza. A seguire, doppia occasione consecutiva, una per ambo le squadre: prima Tudela costringe Verona a un gran intervento, poi Moyano in contropiede non riesce a trafiggere Errico. Subito dopo, grandissima chance per Max Thiel solo davanti al portiere di HV che, però, non si fa ingannare. Zucchetti, poi, sfiora il palo alla sinistra di Errico con l’ennesimo siluro dalla destra. Errico si supera, sempre su di lui, poco dopo, per poi replicare su un tentativo di Moyano. Ancora l’argentino passa Casari e giunge a conclusione. A poco meno di dodici minuti dal termine, il Correggio commette il proprio decimo fallo di squadra con un intervento di Zucchiatti su Tataranni. Il capitano di HV batte il tiro ad uno, ma Errico para il suo tentativo; si resta sul 4-2. Lo stesso poi Errico nega il gol a Brusa. Al Correggio viene assegnato un tiro ad uno, ma Osorio non supera Verona. Immediatamente dopo, giunge la quinta rete per gli emiliani con una splendida azione di Fantozzi dalla fascia sinistra, ma HV non si dà per vinta: Zucchetti sfonda sulla sinistra e serve Tataranni che infila da posizione centrale il 5-3. Trascorre una manciata di secondi e Brusa coglie un palo. Al Correggio oggi riesce tutto, meritatamente, così a sette primi dal termine, in contropiede, Thiel insacca dalla sinistra un tiro-cross che vale il 6-3. Poi Moyano serve Zucchetti: è il terzo palo del match per HV. Proprio lui, dalla distanza quando mancano cinque minuti alla fine della partita, insacca il 6-4. Poi,sempre Zucchetti colpisce la traversa. Un’iniziativa di Tataranni impegna Errico. Lo stresso portiere del Correggio ferma, con un intervento maiuscolo, Sisti lanciato a rete. Nel frattempo, HV commette il decimo fallo: Fantozzi batte il tiro ad uno, Verona lo para con il casco. A seguire, traversa dell’ottimo Fantozzi. I piemontesi continuano a premere, ancora con un siluro di Zucchetti, con Errico che risponde da par suo. Il Correggio ha ancora due chance, entrambe con Thiel. A un soffio, 4 secondi, dalla sirena, Errico para un tiro di Moyano. Finisce, così, 6-4.

TABELLINO

Formazione

Bidielle Correggio : Errico in porta, Zucchiatti (C), Tudela Guerrero, Thiel, Casari, Righi, Fantozzi, Osorio Maraboli, Salines. Allenatore : Pablo Andres Jara. Engas Hockey Vercelli: Verona fra i pali, Tataranni (C), Moyano, Maniero, Brusa, Mattugini, Sisti, Pasciullo. Allenatore: Sergi Punset

Reti: 1°T 15’00 Moyano (HV) 0-1; 13’07 Thiel (Correggio) 1-1; 5’42 Zucchiatti (Correggio) 2-1; 3’40 Thiel (Correggio) 3-1 2°T : 23’18 Fantozzi (Correggio) 4-1; 22’15 Sisti (HV) 4-2; 2°T 10’19 Fantozzi (Correggio) 5-2 9’44 Tataranni (HV) 5-3; 7’42 Thiel (Correggio) 6-3; 4’58 Zucchetti (HV) 6-4.

Cartellini blu: nessuno