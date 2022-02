"Concerto di una notte di mezz'inverno": musica ed emozioni con la Scuola Vallotti

Una bella serata di musica ed emozioni al Teatro Civico. Sul palco gli allievi della scuola comunale di musica Vallotti e, in platea, tutti esaurito per seguire il "Conerto di una notte di mezzo inverno", tradizionale appuntamento che anche quest'anno Comune e istituzione musicale hanno voluto riproporre.

A esibirsi l'Ensemble di Archi, la Colours small jazz orchestra, l'Ensemble fiati, il Rock ensemble e l'Orchestra della scuola, diretti dai rispettivi docenti mentre, a portare i saluti dell'amministrazione comunale, è stata l'assessore Gianna Baucero.

Dopo un lungo periodo di limitazioni e tante difficoltà per poter riprendere le attività didattiche, il concerto di domenica sera al Civico è stato un bellissimo momento di ritorno a una quasi normalità tanto attesa dagli allievi più giovani ma anche dai molti adulti appassionati di musica che, nella scuola, trovano l'occasione per coltivare la propria indole artistica. E l'affetto dimostrato dal pubblico è stato anche un bel segnale per docenti e cda dell'istitutizione presieduta da Paoletta Picco.